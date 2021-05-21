В Самаре прошли первые постановки спектаклей от участников и победителей Всероссийского проекта «РУПОР 63»

33

15 мая в музейно-выставочном комплексе «Самара Космическая» состоялся первый показ спецпроекта в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев - 2021» от участницы Резиденции управления проектами оригинальной режиссуры «Рупор 63». Александра Кохан выступила режиссером спектакля «Коллапсары» по пьесе Лидии Головановой «Дыры». Пьеса о том, как подслушанный бытовой разговор на рынке двух продавщиц перерастает в легкий абсурд.



Для Александры – это первый опыт работы в качестве режиссера. Актриса из Магнитогорска учится в СГИК в магистерской мастерской Анатолия Праудина, доцента кафедры режиссуры Российского государственного института сценических искусств, лауреата Государственной премии РСФСР (г. Санкт-Петербург). В постановке приняли участие ее коллеги – одногруппницы.

Александра Кохан с эскизом «Коллапсары» прошла в финал проекта «Рупор 63», но не стала лауреатом. Несмотря на это, ее идея заинтересовала представителей музейно-выставочного комплекса «Самара Космическая», и они предложили реализовать постановку на своей площадке.



Также во вторник, 18 мая, в Самарском областном художественном музее состоялась премьера лауреатов проекта «Рупор 63». Режиссер Николай Берман и драматург Анастасия Ильина из Москвы презентовали спектакль-путешествие «Самара - родина слонов». Постановка посвящена 150-летнему юбилею Константина Головкина, мецената, художника, архитектора, краеведа, коллекционера и археолога-любителя.



«Я ничего не знала о Константине Головкине до момента приезда в ваш город, но уверена, что именно такие, локальные, истории должны интересовать зрителя. Во время создания сценария я прочитала огромное количество источников, сам текст вышел на пятнадцать страниц. До сих пор удивляюсь как его запомнил наш актер Микаел, который сыграл Головкина. Расширить эскиз до спектакля тоже оказалось не совсем просто. Перед нами стояла задача “вписать” его пространство музея и, уверена, что все получилось удачно», - прокомментировала драматург Анастасия Ильина.

Над проектом работала большая команда: Яна Егорова, организатор проекта «Рупор 63», старший преподаватель кафедры Театральной режиссуры СГИК, Микаел Габрелян и Александра Костырева, актеры Самарского молодежного драматического театра «Мастерская» под руководством доцента Ирины Сидороенко, Ася Терехова, выпускающий продюсер, дизайнер Алина Лелюк и не только.

Благодарим за сотрудничество и доверие Министерство культуры Самарской области, представителей Самарского областного художественного музея и, лично, его директора - Аллу Шахматову.

Напомним, «РУПОР 63» - совместный проект СГИК и Самарского фонда развития культуры и креативных индустрий. Он направлен на поиск молодых талантливых сценаристов, режиссеров-постановщиков, художников и перформеров. Конкурс стартовал в ноябре 2020 года. В феврале жюри выбрало из 14 эскизов три лучших проекта, которые до конца года будут реализованы как полноценные спектакли на разных концертных площадках Самары и области.

Еще две постановки презентуют осенью.