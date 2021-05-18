Я нашел ошибку
Главные новости:
Стартовал прием заявок в арт-проект "Вторник 11:30"
Стартовал прием заявок в арт-проект "Вторник 11:30"
Угнанный в Петербурге кроссовер Hyundai нашли в Самарской области
Угнанный в Петербурге кроссовер Hyundai нашли в Самарской области
Лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в губернии будут контролировать лучшие самарские кардиологи
Лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в губернии будут контролировать лучшие самарские кардиологи
В Тольятти из мастерской украли часы стоимостью 100 тысяч рублей
В Тольятти из мастерской украли часы стоимостью 100 тысяч рублей
Житель Новосибирска привез в Самарскую область полкило гашиша
Житель Новосибирска привез в Самарскую область полкило гашиша
Пляжный сезон в Самаре откроют только 15 июня
Пляжный сезон в Самаре откроют только 15 июня
Суд отказался отпускать на свободу экс-главу СОФЖИ Реналя Мязитова
Суд отказался отпускать на свободу экс-главу СОФЖИ Реналя Мязитова
Сотрудники УФСИН России по Самарской области организовали акцию Чистый двор»
Сотрудники УФСИН России по Самарской области организовали акцию «Чистый двор»
Наверх
Самара  +33 °C, Тольятти  +31 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.85
-0.15
EUR 89.66
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Студенты губернии принимают участие в «Российской студенческой весне»
Самарцев приглашают на уникальную выставку изделий мастеров Дома ремёсел
Сегодня, 15 мая, в Самаре пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2021»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В драматическом театре «Колесо» в Тольятти стартовала лаборатория «Экспериментальный круг»

18 мая 2021 11:42
107
В драматическом театре «Колесо» в Тольятти стартовала лаборатория «Экспериментальный круг»

16 мая в драматическом театре «Колесо» стартовала лаборатория «Экспериментальный круг». 

В течение 5 дней молодые режиссеры, выпускники столичных театральных вузов, поставят эскизы спектаклей с артистами театра. В эти дни театр работает в режиме «нон-стоп»: задействована почти вся труппа и все цеха: реквизиторский, гримерный, осветительский, звуковой, монтировочный и т.д.

Тема лаборатории – актуализация классики.  В итоге проекта зрители увидят эскизы постановок, где сильная по своему воздействию литература, прозвучит на таком же уровне остроты и полемичности, как и в момент ее написания. 

Режиссер Владимир Данай готовит эскиз спектакля по роману Ильи Сургучева «Губернатор». Показ состоится 20 мая в 19.00 на Камерной сцене театра.

Режиссер Кирилл Сбитнев репетирует пьесу Ярославы Пулинович «Маменька» по роману М. Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы». Показ эскиза состоится 21 мая в 17.00 на Большой сцене театра.

Режиссер Андрей Гончаров представит рассказ Леонида Андреева «Вор» 21 мая в 19.00. 

После каждого просмотренного эскиза зрителям предстоит принять участие в обсуждении увиденного вместе с известным российским театральным деятелем Олегом Лоевским и критиком Ксенией Аитовой.

По окончании проекта будут подведены итоги зрительского голосования. Все пришедшие на просмотр эскизов, смогут отдать свой голос одной из позиций: «оставить как есть», «доработать», «забыть, как страшный сон». Эскизы, получившие положительные отзывы, будут доработаны и войдут в репертуар театра.

Теги: театр Театр Колесо

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова приедет в Самару
13 мая 2021, 10:18
Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова приедет в Самару
В рамках федерального направления «Больших гастролей» самарские зрители впервые увидят одни из популярнейших постановок современного БДТ. Культура
470
Самарский театр оперы и балета примет участие в "Ночи музеев"
12 мая 2021, 10:45
Самарский театр оперы и балета примет участие в "Ночи музеев"
В этом году «Ночь музеев» станет одним из самых масштабных культурных событий региона. Свои программы подготовили 49 площадок. Культура
581
СамАрт представил Самарскую область на Всероссийском театральном фестивале «23 дня до Победы»
05 мая 2021, 11:20
СамАрт представил Самарскую область на Всероссийском театральном фестивале «23 дня до Победы»
Театр Российской Армии должен был провести фестиваль в 2020 году, но из-за пандемии его перенесли на 2021-й.   Культура
723
В центре внимания
Лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в губернии будут контролировать лучшие самарские кардиологи
18 мая 2021  12:53
Лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в губернии будут контролировать лучшие самарские кардиологи
Здравоохранение
62
Строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу идет с опережением графика
18 мая 2021  10:53
Строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу идет с опережением графика
Строительство
141
В Самаре 21 мая распределят места в детских садах
17 мая 2021  13:33
В Самаре 21 мая распределят места в детских садах
Общество
281
В Самарской области за сутки на 17 мая выявлен 117 заболевший коронавирусом
17 мая 2021  12:59
В Самарской области за сутки на 17 мая выявлен 117 заболевший коронавирусом
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
521
Из-за жары в Самарской области объявлен желтый уровень опасности
17 мая 2021  12:38
Из-за жары в Самарской области объявлен желтый уровень опасности
Экология
281
Весь список