В драматическом театре «Колесо» в Тольятти стартовала лаборатория «Экспериментальный круг»

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16 мая в драматическом театре «Колесо» стартовала лаборатория «Экспериментальный круг».

В течение 5 дней молодые режиссеры, выпускники столичных театральных вузов, поставят эскизы спектаклей с артистами театра. В эти дни театр работает в режиме «нон-стоп»: задействована почти вся труппа и все цеха: реквизиторский, гримерный, осветительский, звуковой, монтировочный и т.д.

Тема лаборатории – актуализация классики. В итоге проекта зрители увидят эскизы постановок, где сильная по своему воздействию литература, прозвучит на таком же уровне остроты и полемичности, как и в момент ее написания.

Режиссер Владимир Данай готовит эскиз спектакля по роману Ильи Сургучева «Губернатор». Показ состоится 20 мая в 19.00 на Камерной сцене театра.

Режиссер Кирилл Сбитнев репетирует пьесу Ярославы Пулинович «Маменька» по роману М. Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы». Показ эскиза состоится 21 мая в 17.00 на Большой сцене театра.

Режиссер Андрей Гончаров представит рассказ Леонида Андреева «Вор» 21 мая в 19.00.

После каждого просмотренного эскиза зрителям предстоит принять участие в обсуждении увиденного вместе с известным российским театральным деятелем Олегом Лоевским и критиком Ксенией Аитовой.

По окончании проекта будут подведены итоги зрительского голосования. Все пришедшие на просмотр эскизов, смогут отдать свой голос одной из позиций: «оставить как есть», «доработать», «забыть, как страшный сон». Эскизы, получившие положительные отзывы, будут доработаны и войдут в репертуар театра.