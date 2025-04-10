САТОБ: 13 апреля завершится первый фестиваль классического балета «Наследие. Балет»

13 апреля 15.00 на сцене Шостакович опера балет завершится первый фестиваль классического балета «Наследие. Балет». Гостям события будет представлен грандиозный Наследие-гала «Два века балета» в трех отделениях. 12+
В этот день на сцене театра состоятся три самарские премьеры:
Цезарь Пуни – Жан-Батист Надо
«Маркитантка», па де сис
Хореография – Артюр Сен-Леон (1844)
Возобновление – заслуженная артистка России Наталья Башкирцева (2025)
Исполнители:
Кати – Софья Туманова, солистка САТОБ
Ганс – Денис Мазанов, солист САТОБ
Артисты САТОБ
Йозеф Дамсе и Кароль Курпиньски
«Цыганка», хореографическая миниатюра «Краковянка» - соло Сары Кэмпбелл
Хореография – Фанни Эльслер (1839)
Реконструкция – заслуженный работник культуры Московской области Масами Чино (2025)
Исполняет:
Сара Кэмпбелл – Гульназ Зарипова, САТОБ
Фридрих Бургмюллер
Оркестровка – Александр Троицкий
«Хромой бес», хореографическая миниатюра «Качуча» - соло Флоринды
Хореография – Фанни Эльслер (1836)
Реконструкция – заслуженный работник культуры Московской области Масами Чино (2025)
Исполняет:
Флоринда – Манаэ Банно, артистка САТОБ
И две российские премьеры:
Лео Делиб
«Сильвия, или нимфа Дианы», па де де Сильвии и Аминты
Хореография – Хироши Шимада (1956)
Постановка и новая хореографическая редакция – заслуженный работник культуры Московской области Масами Чино (2025)
Исполнители:
Сильвия – Маргарита Шрайнер, ведущая солистка Большого театра
Аминта – Марк Чино, первый солист Большого театра
Цезарь Пуни
«Конёк-горбунок»
Картина «Прелестный остров»
Хореография – Александр Горский (1901)
Постановка и новая хореографическая редакция – заслуженная артистка России Наталья Воскресенская (2025)
Исполнители:
Конёк-горбунок – Искандар Абельгузин, солист САТОБ
Иван – Дмитрий Мамутин, солист САТОБ
Царь-Девица – Екатерина Фатеева, солистка САТОБ
Повелительница нереид – Екатерина Панченко, прима-балерина САТОБ
Солисты и артисты САТОБ
Художественный руководитель и идеолог фестиваля «Наследие. Опера. Балет» – Евгений Хохлов
Руководитель фестиваля классического балета «Наследие. Балет» – Юрий Бурлака