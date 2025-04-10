САТОБ: 13 апреля завершится первый фестиваль классического балета «Наследие. Балет»

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13 апреля 15.00 на сцене Шостакович опера балет завершится первый фестиваль классического балета «Наследие. Балет». Гостям события будет представлен грандиозный Наследие-гала «Два века балета» в трех отделениях. 12+

В этот день на сцене театра состоятся три самарские премьеры:

Цезарь Пуни – Жан-Батист Надо

«Маркитантка», па де сис

Хореография – Артюр Сен-Леон (1844)

Возобновление – заслуженная артистка России Наталья Башкирцева (2025)

Исполнители:

Кати – Софья Туманова, солистка САТОБ

Ганс – Денис Мазанов, солист САТОБ

Артисты САТОБ

Йозеф Дамсе и Кароль Курпиньски

«Цыганка», хореографическая миниатюра «Краковянка» - соло Сары Кэмпбелл

Хореография – Фанни Эльслер (1839)

Реконструкция – заслуженный работник культуры Московской области Масами Чино (2025)

Исполняет:

Сара Кэмпбелл – Гульназ Зарипова, САТОБ

Фридрих Бургмюллер

Оркестровка – Александр Троицкий

«Хромой бес», хореографическая миниатюра «Качуча» - соло Флоринды

Хореография – Фанни Эльслер (1836)

Реконструкция – заслуженный работник культуры Московской области Масами Чино (2025)

Исполняет:

Флоринда – Манаэ Банно, артистка САТОБ

И две российские премьеры:

Лео Делиб

«Сильвия, или нимфа Дианы», па де де Сильвии и Аминты

Хореография – Хироши Шимада (1956)

Постановка и новая хореографическая редакция – заслуженный работник культуры Московской области Масами Чино (2025)

Исполнители:

Сильвия – Маргарита Шрайнер, ведущая солистка Большого театра

Аминта – Марк Чино, первый солист Большого театра

Цезарь Пуни

«Конёк-горбунок»

Картина «Прелестный остров»

Хореография – Александр Горский (1901)

Постановка и новая хореографическая редакция – заслуженная артистка России Наталья Воскресенская (2025)

Исполнители:

Конёк-горбунок – Искандар Абельгузин, солист САТОБ

Иван – Дмитрий Мамутин, солист САТОБ

Царь-Девица – Екатерина Фатеева, солистка САТОБ

Повелительница нереид – Екатерина Панченко, прима-балерина САТОБ

Солисты и артисты САТОБ

Художественный руководитель и идеолог фестиваля «Наследие. Опера. Балет» – Евгений Хохлов

Руководитель фестиваля классического балета «Наследие. Балет» – Юрий Бурлака