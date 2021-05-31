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Самарский театр оперы и балета выступит в Челябинске на Международном фестивале

31 мая 2021 11:47
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Самарский театр оперы и балета выступит в Челябинске на Международном фестивале

В Челябинске стартовал XII Международный фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой». За десять дней южноуральцы увидят постановки пяти российских театров, в том числе и Самарского академического театра оперы и балета.

1 июня на сцене Челябинского государственного академического театра оперы и балета – «Вечер балетов Владимира Бурмейстера».

Зрители смогут насладиться тремя яркими и эмоциональными постановками: романтические «Вариации» (музыка Жоржа Бизе), страстное «Болеро» Мориса Равеля и подобная оперетте без слов «Штраусиана» (музыка Иоганна Штрауса). Эти спектакли созданы на основе хореографии Владимира Бурмейстера. На сегодняшний день Самарский академический театр оперы и балета – единственный региональный театр, который имеет в своем репертуаре спектакли этого советского балетмейстера. Сопровождать выступление артистов будет симфонический оркестр самарского театра. 

Фото Антон Сенько

Теги: балет Екатерина Максимова театр фестиваль

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