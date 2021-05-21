Самарский театр оперы и балета приглашает малышей на экскурсию «В гостях у Щелкунчика»

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В июне Самарский академический театр оперы и балета совместно с компанией «Арт-экскурсии» запускает новый проект – экскурсию для детей «В гостях у Щелкунчика».

В октябре прошлого года театр с тем же партнером реализовал проект театрализованной экскурсии для взрослых «Призрак оперы приглашает», которая до сих пор остается одним из самых востребованных продуктов.

Новая экскурсия предлагается детям в возрасте от 6 до 10 лет. Маленькие зрители познакомятся ближе с театром и побывают в разных его уголках, узнают, чем отличаются друг от друга опера и балет, познакомятся с музыкальными инструментами, прикоснутся к настоящей балетной пачке, получат памятные подарки и грамоты от театра. Сопровождает группу экскурсовод в образе театральной феи.

В планах театра на ближайшее время – экскурсия для подростков с использованием дополненной реальности.

Современные реалии таковы, что большую часть свободного времени школьников занимает интернет. Новые проекты, которые готовит театр – интересные экскурсии для детей и подростков, театральные уроки в школах, которые проводятся сотрудниками САТОБ по заявке образовательных учреждений, современные постановки – все это направлено на то, чтобы привлечь молодежь в театр и приобщить к высокому искусству.