Самарский драмтеатр может временно переехать в "Звезду"

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Появилась информация о переезде самарского драматического театра в другое помещение. Ее озвучил во время интервью с 63.RU художественный руководитель театра Валерий Гришко.

— Единственное здание в городе, где можем работать в полном режиме, не теряя половину репертуара, это КРЦ «Звезда». И то при соблюдении как минимум пяти условий. Одна из проблем — нехватка гримерных. В театре их 14, и то нам не хватает, в «Звезде» — две. Кроме того, в КРЦ нет помещения для хранения декораций. Вопрос и с гримерными, и с хранением декораций решаем, но требует денежных вложений, — сообщил Валерий Гришко.

Также худрук театра обратил внимание, что в «Звезде» нет малой сцены и помещения для поделочного цеха. А наличие и того, и другого обязательно, иначе театр не может функционировать на новой площадке в полной мере.

Самарский театр драмы основали в 1851 году. Здание для него построили в 1888 году по проекту Михаила Чичагова. Горожане называют его теремком или пряничным домиком. Сейчас здание является объектом культурного наследия федерального значения. Работы по его реставрации включают в себя два этапа: собственно приспособление здания к реалиям XXI века и регенерацию Пушкинских павильонов. К слову, сам драмтеатр изменится довольно серьезно.

Перечень работ огромен. Так, к примеру, в здании оборудуют новую сцену на 250 зрителей. Ее планируют разместить в подземном помещении. Предполагается, что оно будет находиться на месте нынешнего хозяйственного двора и гаражей. Подрядчику предстоит также восстановить изначальный облик здания. Для этого им придется снять старую краску и восстановить прежние элементы — цветной декор, кованые детали, флюгеры.