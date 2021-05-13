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Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова приедет в Самару

13 мая 2021 10:18
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Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова приедет в Самару

С 28 мая по 1 июня состоятся «Большие гастроли» Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова в Самаре, организованные ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ. В рамках федерального направления «Больших гастролей» самарские зрители впервые увидят одни из популярнейших постановок современного БДТ: спектакли художественного руководителя театра Андрея Могучего «Гроза» и «Пьяные» и постановку «Крещенные крестами» режиссера Вениамина Фильштинского. Гастроли пройдут в Самарском академическом театре оперы и балета, – новое поколение артистов БДТ выйдет на ту же сцену, где ровно полвека назад, летом 1971 года, Большой драматический гастролировал в прошлый раз.

Гастроли БДТ откроет спектакль «Гроза». Одну из самых необычных постановок пьесы Александра Островского покажут дважды: 28 и 29 мая. Соавторы спектакля – режиссер Андрей Могучий, композитор Александр Маноцков и художник Вера Мартынов  с современных позиций обращаются к истокам русского театра – площадного, балаганного, существовавшего до эпохи Станиславского и психологического театра.

«Гроза» – это звучание подлинного, очень мелодичного текста Островского, усиленное музыкой, особым говором и ритмической сеткой русского речитатива. Это шкатулочная мистерия, житие Катерины и других обывателей волжского Калинова между адом и раем в стилизованном под палех лакированном пространстве сцены. Это метафизика темного русского царства, страшная сказка, оживающая в кромешной тьме и вопиющей черноте сценографии Веры Мартынов.

Спектакль удостоен множества наград – главной театральной премии страны «Золотая Маска» в номинации «Лучшая работа режиссера» (Андрей Могучий), высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» в номинациях «Лучший спектакль», «Лучшая работа режиссера» (Андрей Могучий) и «Лучшая роль второго плана» (Анатолий Петров), а также приза зрительских симпатий Международного театрального фестиваля «Балтийский дом» и премии Санкт-Петербургского общества зрителей «Театрал».

30 мая будет представлен спектакль Андрея Могучего «Пьяные» по пьесе известного драматурга и режиссера нового поколения Ивана Вырыпаева. 

«Пьяные» – это история о том, что каждый из нас может научиться не бояться жить, любить, прощать, менять себя и мир вокруг. Это философская комедия о познании истины, ставшая за 6 лет лидером гастрольного репертуара БДТ, собрав десятки тысяч зрителей в Риге, Таллине, Венстпилсе, Тель-Авиве, Москве, Екатеринбурге, Калининграде, Петрозаводске и Воронеже. Но даже в Петербурге на «Пьяных» в БДТ до сих пор быстро разлетаются билеты – зрители признаются, что возвращаются на эту постановку по несколько раз.

Спектакль стал двукратным лауреатом национальной театральной премии «Золотая Маска» (в номинации «Лучшая работа режиссера» (Андрей Могучий) и специальный приз жюри за актерский ансамбль), а также получил премию Санкт-Петербургского общества зрителей «Театрал».

 

31 мая и 1 июня на Малой сцене Самарского театра оперы и балета будет показан спектакль «Крещенные крестами» режиссера Вениамина Фильштинского. 

В основу спектакля легла автобиографическая книга главного художника БДТ Эдуарда Кочергина, принесшая автору одну из самых престижных литературных наград России – премию «Национальный бестселлер». 

В основу книги легли воспоминания художника о детстве, проведенном в вагонах-теплушках на пути из Сибири в Ленинград: такой маршрут пришлось преодолеть сыну «врагов народа», чтобы из детприемника НКВД вернуться к матери в родной город. Одиссея маленького беспризорника Степаныча растягивается почти на семь лет, а его попутчиками становятся такие же как и он бездомные «шкеты», ветераны-фронтовики и «воры-скачки», обкрадывающие пассажирские поезда. В спектакле показаны первые годы этого «бега на запад».

Актерский ансамбль спектакля «Крещенных крестами» был признан лучшим по мнению главной театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» и петербургской премии для молодых «Прорыв», также постановка получила премию Санкт-Петербургского общества зрителей «Театрал». Кроме этого, спектакль «Крещенные крестами» стал одним из самых заметных в сезоне 2015/2016 по мнению экспертов премии «Золотая Маска».

 

Гастроли БДТ на сцене Самарского академического театра оперы и балета 

 

28 и 29 мая18:30

А. Н. Островский

«Гроза», 16+

Спектакль Андрея Могучего 

Композитор Александр Маноцков

Художник Вера Мартынов 

В спектакле заняты: народные артистки России Марина Игнатова и Ируте Венгалите, заслуженные артисты России Дмитрий Воробьев, Анатолий Петров, Василий Реутов и Мария Лаврова; артисты Ольга Ванькова, Александр Кузнецов (солист оперной труппы Михайловского театра), Алексей Винников, Нина Александрова, Дмитрий Смирнов, Виктор Княжев, Глафира Лаврова, Диана Шишляева, Егор Медведев, Александра Магелатова; артисты оркестра Вера Ионова (фортепиано), Александр Захаренко (кларнет), Юрий Андреев (бас-барабан).

Продолжительность спектакля: 2 часа 15 минут (с одним антрактом)

 

30 мая, 18:30

Спектакль Андрея Могучего

по пьесе Ивана Вырыпаева

«Пьяные», 18+

Художник-постановщик Александр Шишкин 

В спектакле заняты: народные артисты России Валерий Дегтярь, Елена Попова и Марина Игнатова; заслуженные артисты России Василий Реутов, Анатолий Петров и Дмитрий Воробьев; артисты БДТ Ольга Ванькова, Алена Кучкова, Варвара Павлова, Рустам Насыров, Виктор Княжев, Евгений Славский, Руслан Барабанов, Юлия Дейнега.

Продолжительность спектакля: 2 часа 35 минут (с одним антрактом)

31 мая и 1 июня, 18:30 (Малая сцена)

Э. Кочергин

«Крещенные крестами», 16+

Сценарий и режиссура — Вениамин Фильштинский

В спектакле заняты: артисты БДТ Карина Разумовская, Алена Кучкова, Виктор Княжев, Руслан Барабанов, Рустам Насыров, народный артист России Геннадий Богачёв (голос автора).

Продолжительность спектакля: 2 часа 25 минут (с одним антрактом)

Фото: Стас Левшин

Теги: Большие гастроли театр Товстоногов

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