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Жителя Самарской области мошенники обманули с информацией на «Госуслугах»

6 сентября 2023 09:32
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Жителя Самарской области мошенники обманули с информацией на «Госуслугах»

Мужчине через messenger позвонил якобы сотрудник «Госуслуг» и сообщил, что с его личного кабинета направлены заявки на оформление кредитов в различные банки и для предотвращения мошеннических действий необходимо сообщить код из смс-сообщения, что потерпевший и сделал. После чего попытался зайти в личный Кабинет, однако он был заблокирован.

 Затем житель Самарской области обратился в МФЦ с просьбой вернуть доступ к аккаунту, на что сотрудники ему сообщили, что с его страницы неизвестным были оставлены заявки на получение справок о доходах и удостоверении личности. 

 В результате чего, мошенники осуществили неправомерный доступ к компьютерной информации на «Госуслугах», что и привело к блокировке входа на портал.

 Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 272 УК РФ. В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к преступлению.

Уважаемые граждане! Сотрудники полиции просят быть более внимательными, так как участились звонки в мессенджерах от имени сотрудников портала «Госуслуги». Помните, что не нужно следовать инструкциям, полученным от неизвестных вам людей! Не сообщайте коды, поступившие в смс-сообщениях, дабы обезопасить себя от мошеннических действий.

Теги: Мошенники

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