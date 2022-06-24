Жители Самарской области напали с кухонным ножом на таксиста и высадили его из машины

124

В законную силу вступил приговор, вынесенный Большеглушицким районным судом в отношении двух местных жителей, обвиняемых в совершении разбойного нападения на таксиста.

Из материалов уголовного дела следует, что двое мужчин 1993 и 1992 годов рождений во время распития спиртных напитков решили с целью наживы завладеть чужим автомобилем, сдать его на металлолом и таким образом заработать денег. Для осуществления задуманного, они отправились в центр села Большая Черниговка, на стоянку такси, взяв с собой кухонный нож из дома.

В эту же ночь в дежурную часть ОМВД России по Большеглушицкому району поступило сообщение от мужчины, на которого было совершено разбойное нападение. Со слов заявителя, он подвозил двоих мужчин из села Большая Черниговка в село Александровка Б-Глушицкого района. В пути мужчина, сидевший на заднем сиденье, пригрозил ему ножом, а второй потребовал сотовый телефон. Затем злоумышленники высадили его из автомобиля и уехали в направлении Самары. Добравшись до города пешком потерпевший обратился в ближайший отдел полиции за помощью.

По данному факту следственным отделением ОМВД России по Большеглушицкому району возбуждено уголовное дело.

Отрабатывая близлежащую территорию, на автодороге «Самара-Бузулук», полицейские обнаружили автомобиль, принадлежащий пострадавшему. Ориентировка с описанием примет мужчин, составленная со слов потерпевшего, была доведена до личного состава, передана наружным службам и направлена в отделы полиции близлежащих районов. На причастность к произошедшему оперативники проверили лиц, ранее судимых за аналогичные преступления.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личности возможных злоумышленников – неоднократно ранее судимых местных жителей. По информации полицейских, мужчины могли находиться в городе Оренбург. Выехав в служебную командировку, оперативники задержали их и доставили в О МВД России по Большеглушицкому району для дальнейшего разбирательства.

Задержанные признали свою вину и пояснили сотрудникам полиции, что похищенный телефон сдали в ломбард, а вырученные денежные средства потратили на личные нужды. Уголовное дело в отношении подозреваемых было направлено в суд для рассмотрения по существу.

Большеглушицкий районный суд признал назначил мужчинам наказание по 4 года лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима каждому.

Похищенное имущество возвращено владельцу.