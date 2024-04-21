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В апреле, во время патрулирования 95,3 км а/д «Самара-Бугуруслан», в тёмное время суток сотрудники ОГИБДД Отрадного заметили на обочине дороги лежащие велосипеды, рядом с которыми находились две женщины.

Полицейские остановились и увидели, что одна из женщин держится за живот, испачканный бурыми пятнами, похожими на кровь. Сотрудники Госавтоинспекции сообщили об увиденном в дежурную часть и приступили к немедленному оказанию пострадавшей доврачебной помощи. Местная жительница 1986 года рождения, теряя сознание, сообщила полицейским, что подруга, находящаяся рядом, ударила ее ножом.

Пока один сотрудник полиции зажимал рану пострадавшей, используя бинты и собственную футболку, второй полицейский принял меры, исключающие побег злоумышленницы, сохранение места происшествия и вещественных доказательств.

Госавтоинспекторы передали раненую прибывшим медикам, а 24-летнюю задержанную жительницу Тольятти - сотрудникам следственно-оперативной группы и вернулись на маршрут патрулирования.

Сотрудники территориального органа внутренних дел осмотрели место происшествия, обнаружили на земле предполагаемое орудие преступления – нож, в больнице опросили врачей и пострадавшую, изъяли и изучили медицинские документы, назначили по изъятому судебные экспертизы.

Раненная местная жительница о причинах получения травмы сообщила полицейским, что после распития алкоголя у знакомых в селе Кинель-Черкасского района она с подругой возвращалась в город на велосипедах. В пути между ними возникла конфликтная ситуация, в ходе которой они остановились и подруга нанесла ей два удара ножом в живот.

Согласно медицинским документам, здоровью потерпевшей противоправными действиями ранее судимой за мошенничество злоумышленницы причинен легкий вред.

Возбуждено уголовное дело.

Благодаря действиям сотрудников Госавтоинспекции и врачей, в настоящий момент жизни жительницы Самарской области ничего не угрожает.

На оперативном совещании руководитель отметил полицейских и поставил их действия в пример коллегам, сообщает пресс-слжба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области