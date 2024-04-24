Самарские полицейские пресекли деятельность незаконного игорного заведения

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В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области получили информацию о том, что в доме на улице Куйбышевской Самарского района областного центра организована незаконная игорная деятельность.

Полицейские при силовой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области провели проверку и установили, что по данному адресу располагается игровой клуб.

Сотрудниками органов внутренних дел установлены и задержаны предполагаемый организатор незаконной деятельности – ранее не судимый 39-летний безработный житель областного центра и два «сотрудника», которые с их слов, проводили незаконные азартные игры по указанию «руководителя» – ранее судимый за подобное преступление 42-летний житель Красноглинского района и 30-летний безработный, проживающий в Октябрьском районе областного центра.

В присутствии понятых оперативниками обнаружено и изъято оборудование и предметы, при помощью которых осуществлялось проведение незаконных азартных игр: стол для игры в покер, более 400 игровых фишек, 4 колоды карт, 10 сотовых телефонов, видеокамеры и черновые записи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей либо лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО