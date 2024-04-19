В Нефтегорске женщина убила своего сожителя  

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Богатовским межрайонным следственным отделом задержана 31-летняя местная жительница, подозреваемая в убийстве.

17 апреля она, находясь по месту жительства в Нефтегорске, в ходе пьяной ссоры нанесла своему 55-летнему сожителю несколько ударов колюще-режущим предметом. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в медицинском учреждении, не приходя в сознание.

В настоящее время женщина задержана, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО