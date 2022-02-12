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Житель Самарской области пришел к администрации с ножом, чтобы спилить елку

12 февраля 2022 11:07
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Житель Самарской области пришел к администрации с ножом, чтобы спилить елку

В конце декабря 2021 года в ОМВД России по Челно-Вершинскому району за помощью обратился представитель Администрации сельского поселения. Он пояснил, что неизвестный мужчина спилил два дерева породы ель, находящиеся в хозяйственном ведении муниципального района. Чиновник предоставил документы, согласно которым ущерб Администрации сельского поселения, причиненный действиями злоумышленника, составил свыше 55,2 тысячи рублей.

Задержанный ранее неоднократно судимый за имущественные преступления и преступления против личности местный житель 1982 года рождения вину в совершенном деянии признал в полном объеме.

Возбуждено уголовное дело.

Допрошенный в качестве подозреваемого, мужчина пояснил полицейским, что, после распития спиртных напитков ночью 27 декабря прошлого года, он  решил подарить своему знакомому елку на Новый год. Зная, где недалеко растут  деревья, он, взяв кухонный нож, пошел к зданию Администрации сельского поселения. Когда пилил дерево из здания администрации вышел охранник, который его напугал и он направился к аллее елок, расположенной у здания районного дома культуры. Обойдя аллею и выбрав ель, путем надпиливания ножом сломал ее, унес и подарил знакомому.  

В настоящий момент полицейскими проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Органом дознания подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Теги: Уголовное дело

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