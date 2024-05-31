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Жигулевец хотел получать пассивный доход на бирже и лишился более 2 млн, взятых в кредит

31 мая 2024 11:28
87
Жигулевец хотел получать пассивный доход на бирже и лишился более 2 млн, взятых в кредит

В полицию обратился житель Жигулевска 1970 года рождения с заявлением о мошенничестве. Он рассказал сотрудникам полиции, что накануне увидел в одной из социальных сетей рекламу о быстром заработке, перешел по ссылке и заполнил анкету. Позже с ним связался неизвестный, который представился брокером, который рассказал о том, что необходимо сделать для быстрого заработка. На протяжении полутора месяцев злоумышленник убеждая вкладывать деньги в ценные бумаги, выманивал денежные средства у доверчивого мужчины и заполучив более 2 000 000 рублей перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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