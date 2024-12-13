Женщине из Красноармейского района мошенники предложили перевести деньги на "безопасный счет"

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«В ноябре текущего года жительнице Красноармейского района 1959 года рождения через один из мессенджеров поступил звонок, во время которого собеседница сообщила женщине, что у нее заканчивается действие полиса обязательного медицинского страхования и его необходимо продлить, передав SMS-код, пришедший с портала Госуслуг. Женщина не поверила звонившей и положила трубку.

Спустя некоторое время ей позвонил якобы следователь, который сказал, что в отношении потерпевшей были совершены мошеннические действия и ей необходимо срочно перевести свои денежные средства на «безопасный счет». Так женщина перевела злоумышленникам более 800 тысяч рублей. Полицией возбуждено уголовное дело», — сообщает начальник Отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области Виталий Буренков.

Полковник полиции напоминает: чтобы обезопасить себя и свои сбережения будьте бдительны при общении с незнакомыми людьми, ни под каким предлогом не называйте им поступающие в сообщениях коды и пароли, не переводите денежные средства на неизвестные счета. При поступлении подобных сообщений незамедлительно позвоните на горячую линию банка по телефону, указанному на оборотной стороне карты.