Из Самары в Йошкар-Олу начали ездить ежедневные автобусы

С 23 июня из Самары в Йошкар-Олу и обратно начали ездить ежедневные автобусы. Об этом сообщает информационный портал транспорта республики Марий Эл. Также информацию можно найти на сайте автовокзала Самары. На маршруте работают два перевозчика, компания из Самары «Автостар» и фирма из Чувашии «Якорь», пишет Самара-КП.

«Стоимость билетов на автобус Йошкар-Ола - Самара - от 2800 рублей», – говорится в сообщении.

Из Самары автобус отправляется каждый день в 18.00, а в Йошкар-Олу в разные дни приезжает в 05.00 или в 07.20, в зависимости от перевозчика. Автобусы проходят через Тольятти, Ульяновскую область, Чувашию.