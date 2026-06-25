Партию автомобилей отправят в зону специальной военной операции из Самары

23 июня администрация Кировского района города Самары передала представителям Общероссийского народного фронта три служебных автомобиля для отправки в зону специальной военной операции. Ранее автомобили несли вахту в структурах районной администрации.

Перед отправкой автомобили дополнительно пройдут базовое техническое обслуживание: в них заменят масло, проверят основные узлы, при необходимости проведут мелкий ремонт.

Принять участие в сборе гуманитарных грузов участникам СВО могут все желающие. На территории Кировского района действуют четыре пункта приема гуманитарной помощи: на ул. Офицерской, 215, ул. Строителей, 34, ул. Пугачевской, 19, ул. Георгия Димитрова, 65. Адреса пунктов приема гуманитарной помощи в других районах Самары опубликованы в их госпабликах ВКонтакте.