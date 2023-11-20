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Водитель из Шенталы перевел мошенникам более полутора миллиона рублей

20 ноября 2023 13:49
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Водитель из Шенталы перевел мошенникам более полутора миллиона рублей

Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи!

Несмотря на то, что сотрудники полиции постоянно призывают всех быть бдительными и ни под какими предлогами не совершать операции со счетами по просьбе сторонних лиц, кем бы они ни представлялись граждане продолжают попадаться на уловки мошенников. 

Так, в полицию обратился 36-летний житель с. Шентала, работающий водителем, с заявлением о мошенничестве. Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что ему поступил телефонный звонок. Неизвестный представился сотрудником одного из банков. Он сообщил, что якобы службой безопасности финансово-кредитной организации зафиксирована попытка хищения денежных средств с банковского счета шенталинца. Злоумышленник также убедил свою жертву в том, что для воспрепятствования мошенническим действиям необходимо всю имеющуюся наличность перевести на «безопасный» счет. Пострадавший поверил аферисту и перевел на указанный счет более полутора миллиона рублей. После этого звонки прекратились. Мужчина, осознав, что стал жертвой аферистов, сообщил о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело.

 

Теги: Мошенники

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