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Вместо похода в театр самарец лишился 15 тысяч рублей

13 февраля 2024 11:20
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Вместо похода в театр самарец лишился 15 тысяч рублей

В дежурную часть Управления МВД России по г. Самаре обратился 35-летний местный житель с заявлением о хищении денежных средств. Мужчина пояснил, что накануне ему на сайте-знакомств написала девушка, с которой они вскоре договорились о встрече в театре. Незнакомка сообщила, что уже купила себе билет в партере и мужчина получил ссылку на сайт театра, для бронирования места, пройдя по которой, указал реквизиты своей банковской карты и код подтверждения, поступивший в смс-сообщении, но бронирование не подтвердилось, о чем мужчина сообщил девушке.

Новая знакомая сообщила, что скорее всего произошла ошибка и прислала еще одну ссылку, под предлогом возврата денежных средств, где мужчина заполнил свои паспортные данные и повторно ввел реквизиты банковской карты, после чего обнаружил списание с лицевого счета его банковской карты денежных средств в сумме свыше 15000 рублей. Диалог и профиль неизвестной на сайте-знакомств удалены, незнакомка на связь не выходит. Мужчина понял, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию.

Сотрудники полиции предупреждают! Не переходите по сторонним ссылкам и не вводите реквизиты банковских карт, CVC-код или секретный код из СМС.    

Теги: Мошенники

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