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"Ведомости": в банках чаще всего обманывают по вкладам и накопительным счетам

12 мая 2025 11:58
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"Ведомости": в банках чаще всего обманывают по вкладам и накопительным счетам

В банках чаще всего вводят в заблуждение россиян, когда речь идет об открытии вкладов и накопительных счетов. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные мониторинга кредитных организаций, который проводит Ассоциация развития финансовой грамотности (АРФГ).

Уточняется, что в 2024 году волонтеры 155 раз побывали в офисах 24 банков в 11 городах России и дважды обратились в банк по телефону.

"Основная часть некорректного информирования при продажах услуг в банках приходится на открытие и ведение накопительных счетов. Такие факты встречаются в 44,8% случаев", – говорится в материале.

Вместе с тем в рамках 483 консультаций специалисты зафиксировали 194 случая обмана россиян, включая искажение или сокрытие важной информации. При этом 65 случаев нарушений пришлись на вклады – в зонах обслуживания клиентов часто отсутствовала информация о депозитных продуктах, в том числе о минимальной гарантированной ставке по конкретным видам вкладов.

Теги: Мошенники

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