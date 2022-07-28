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В Волжском районе задержана подозреваемая в незаконном культивировании наркорастений

28 июля 2022 14:00
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В Волжском районе задержана подозреваемая в незаконном культивировании наркорастений

Сотрудникам полиции Волжского района поступила оперативная информация, что местная жительница 1984 года рождения причастна к незаконному обороту наркотиков.
В ходе осмотра принадлежащего ей участка расположенном в 1,5 км от села Курумоч Волжского района полицейскими обнаружено, изъято и направленно для исследования в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области 29 растений, которые росли на территории участка. Согласно заключению эксперта, изъятое является наркосодержащим растением «конопля».

По данным полицейских, задержанная ранее не судима. Женщина пояснила оперуполномоченным, что коноплю выращивала для себя, без цели сбыта. Эта версия сейчас тщательно проверяется правоохранителями.
 Максимальная санкция инкриминируемой задержанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Теги: Стоп Наркотик

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