Житель Кошкинского района собирал на пустыре коноплю

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Мужчина пояснил, что растения собрал на пустыре и высушил для собственного употребления.

Сотрудникам О МВД России по Кошкинскому району от неравнодушных граждан поступила оперативная информация о причастности 27-летнего жителя района к незаконному обороту запрещённых веществ.

С целью проверки информации оперативники выехали по месту жительства гражданина где в присутствии понятых и с согласия собственника провели осмотр дома, в ходе которого обнаружили и изъяли полимерный пакет синего цвета с веществом растительного происхождения.

Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта изъятое вещество является наркосодержащим растением семейства конопля, общей массой 42,33 гр.

Мужчину доставили в территориальный отдел полиции, для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса задержанный пояснил, что растения собрал на пустыре и высушил для собственного употребления, без последующей цели сбыта. Ранее молодой человек к уголовной, административной ответственности не привлекался.

Отделом дознания О МВД России по Кошкинскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления ч.1 ст.228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства в значительном размере. В отношении сельчанина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.