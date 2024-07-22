Житель Кошкинского района собирал на пустыре коноплю

Я нашел ошибку
Главные новости:
Людмила Харымова провела профилактическое мероприятие с подростками «Безопасное лето».
В Самарском регионе общественники проводят профилактические мероприятия с подростками 
В Самарской области пройдут всероссийские соревнования по спортивному метанию ножа среди лиц с ПОДА
В Самарской области пройдут всероссийские соревнования по спортивному метанию ножа среди лиц с ПОДА
В Самарской области прошел чемпионат по гонкам с препятствиями на дистанции 100 метров
В Самарской области прошел чемпионат по гонкам с препятствиями на дистанции 100 метров
В Апшеронске Краснодарского края произошел сильный взрыв в торговом центре
В Апшеронске Краснодарского края произошел сильный взрыв в торговом центре
В Самарской области за выходные привлечено к ответственности 64 пьяных водителя
В Самарской области за выходные привлечено к ответственности 64 пьяных водителя
Наиболее эффективную помощь в трудоустройстве, по мнению самарцев, следует ждать от друзей и коллег
Наиболее эффективную помощь в трудоустройстве, по мнению самарцев, следует ждать от друзей и коллег
Россиян могут обязать заверять договоры дарения у нотариуса
Россиян могут обязать заверять договоры дарения у нотариуса
В Тольятти водитель сбил ребенка и уехал
В Тольятти водитель сбил ребенка и уехал
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.02
0.14
EUR 96.04
-0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится четвертое занятие интерактивной программы «Сказочный июль»
Для самарцев работает выставка «Было/Не было» (12+)
В историческом зале Самарского политеха состоится литературный вечер «Мой Маяковский»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Кошкинского района собирал на пустыре коноплю

22 июля 2024 11:56
138
Житель Кошкинского района собирал на пустыре коноплю

Мужчина пояснил, что растения собрал на пустыре и высушил для собственного употребления.

Сотрудникам О МВД России по Кошкинскому району от неравнодушных граждан поступила оперативная информация о причастности 27-летнего жителя района к незаконному обороту запрещённых веществ.

С целью проверки информации оперативники выехали по месту жительства гражданина где в присутствии понятых и с согласия собственника провели осмотр дома, в ходе которого обнаружили  и изъяли полимерный пакет синего цвета с веществом растительного происхождения.

Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта изъятое вещество является наркосодержащим растением семейства конопля, общей массой 42,33 гр.

Мужчину доставили в территориальный отдел полиции, для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса задержанный пояснил, что растения собрал на пустыре и высушил для собственного употребления, без последующей цели сбыта. Ранее молодой человек к уголовной, административной ответственности не привлекался.

Отделом дознания О МВД России по Кошкинскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления ч.1 ст.228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства в значительном размере. В отношении сельчанина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

 

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарец пытался сбыть наркотики около здания суда
18 июля 2024, 15:41
Самарец пытался сбыть наркотики около здания суда
Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого... Криминал
625
Двух братьев в Жигулевске обвиняют в незаконном обороте наркотиков
16 июля 2024, 10:17
Двух братьев в Жигулевске обвиняют в незаконном обороте наркотиков
Следственным отделом и Отделением дознания возбуждены уголовные дела в отношении 25 и 29-летних местных жителей. Криминал
568
Житель Ставропольского района устроил плантацию конопли
13 июля 2024, 12:31
Житель Ставропольского района устроил плантацию конопли
С приусадебного участка мужчины изъято 262 наркотикосодержащих куста растений конопли. Криминал
1079
В центре внимания
В Самаре автобусы по маршруту №5 будут следовать по новому расписанию
22 июля 2024  10:36
В Самаре автобусы №5 будут следовать по новому расписанию
153
Сегодня в Самарской области возможны гроза, ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра
22 июля 2024  09:25
Сегодня в Самарской области возможны гроза, ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра
173
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня металлургов
21 июля 2024  10:49
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня металлургов
552
АВТОВАЗу — 58 лет!
20 июля 2024  13:14
АВТОВАЗу — 58 лет!
742
Вячеслав Федорищев предложил добровольцам создать совместный штаб по содействию программе социально-экономического развития региона
20 июля 2024  12:27
Вячеслав Федорищев предложил добровольцам создать совместный штаб по содействию программе социально-экономического развития региона
1795
Весь список