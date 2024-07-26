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В Чапаевске сожгли два очага конопли

26 июля 2024 10:36
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В Чапаевске сожгли два очага конопли

На территории Самарской области проходит первый этап оперативно-профилактической операции «Мак-2024», который продлится по 31 июля текущего года. Главная цель – выявление, предупреждение и ликвидация незаконных посевов наркосодержащих растений, очагов их дикого произрастания, а также пресечение доступа лиц, занимающихся незаконным оборотом запрещенных веществ, к местам их естественного произрастания, объектам хранения и переработки.

Так, в ходе проведения оперативно-профилактической операции, сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков О МВД России по городу Чапаевску выявили два очага произрастания конопли общей площадью более 500 квадратных метров, расположенных на территории города.

Полицейские совместно с представителями местного самоуправления провели мероприятие по ликвидации растений путем скашивания, сбора и сжигания.

Полицейские призывают жителей города проявить активную гражданскую позицию и сообщать об известных местах произрастания наркосодержащих растений и о фактах их незаконного культивирования. Сотрудники полиции также напоминают, что посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, культивирование сортов конопли, мака и других растений, содержащих наркотические вещества, является уголовным преступлением и преследуется законом в соответствии со статьей 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

 

Теги: Стоп Наркотик

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