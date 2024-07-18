Самарец пытался сбыть наркотики около здания суда

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Куйбышевским районным судом г. Самары рассмотрено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в значительном размере).

Судом установлено, что в декабре 2023 года мужчина предпринял попытку сбыть наркотические средства мефедрон и гашиш возле здания Куйбышевского районного суда г. Самары, но был задержан сотрудниками полиции.

Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.