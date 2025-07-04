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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти жертвой мошенников стала 45-летняя женщина - главный специалист

4 июля 2025 09:39
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В Тольятти жертвой мошенников стала 45-летняя женщина - главный специалист

Операция, проведенная мошенниками за считанные дни, обернулась для потерпевшей потерей колоссальной суммы — 4,79 миллиона рублей.

Всё началось с сообщения в мессенджере, якобы от представителя известной инвестиционной компании. Злоумышленники представились менеджерами по работе с VIP-клиентами и рассказали о сверхвыгодной инвестиционной программе с гарантированной доходностью 20% ежемесячно. Они продемонстрировали женщине якобы реальные графики роста инвестиций других клиентов и даже прислали документы, внешне напоминающие официальные договоры.

Сначала от жительницы Тольятти требовалось внести небольшую сумму для регистрации в системе, затем — более крупный депозит для открытия инвестиционного портфеля. Мошенники убедили женщину, что для получения максимальной прибыли нужно действовать быстро и не привлекать внимание банков. Они постоянно держали связь с жертвой, под разными предлогами уговаривая переводить всё новые суммы.

Для большей убедительности аферисты создали поддельный сайт инвестиционной платформы, где отображались якобы растущие инвестиции женщины. Они использовали профессиональный сленг, присылали отчёты и даже имитировали звонки из «службы безопасности банка», подтверждавшие легитимность операций.

В течение всего двух дней потерпевшая переводила деньги на указанные злоумышленниками счета и номера телефонов. Сначала это были небольшие суммы, но постепенно размер переводов увеличивался. Женщина, находясь под влиянием мошенников и их обещаний быстрого обогащения, не замечала тревожных сигналов. Только когда все сбережения оказались переведёнными, она осознала масштаб произошедшего и обратилась в полицию за помощью.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят необходимые следственные действия, направленные на установление личностей злоумышленников и возврат похищенных средств.

Полицейские призывают граждан к осторожности и не переводить деньги незнакомым лицам, даже если они обещают высокую прибыль или другие выгоды. В случае подозрительных предложений рекомендуется немедленно прекратить общение и обратиться в полицию. Помните: настоящие инвестиционные компании никогда не настаивают на срочных переводах крупных сумм и не гарантируют фиксированную доходность.

Теги: Мошенники

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