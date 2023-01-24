В Тольятти в Автозаводском районе города задержана подозреваемая в незаконном обороте наркотиков.

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При личном досмотре в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли из сумки и одежды женщины 30 полимерных свертков с порошкообразным веществом.

Проведенная в ЭКО городского Управления МВД России экспертиза показала, что изъятое сотрудниками полиции вещество является наркотическим средством мефедрон общей массой 48 грамм, что законодатель относит к крупному размеру.

По материалам, собранным полицейскими, Следственным управлением УМВД России г. Тольятти в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.г ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт или пересылку наркотических средств, совершенные в крупном размере).

В ходе расследования установлена причастность женщины еще к двум преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков. Как следует из материалов уголовного дела, 28 – летняя жительница Автозаводского района также совершила ряд последовательных финансовых операций со средствами, поступившими от систематических сбытов наркотических средств. Обменяв криптовалюту, средства она перечисляла на незаконно приобретенные карты третьих лиц и на свой счет в банке, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению.

Согласно заключению бухгалтерско-судебной экспертизы, назначенной следователем, ранее не судимая женщина 1994 года рождения легализовала свыше 120 тысяч рублей.