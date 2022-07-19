В Тольятти росгвардейцы задержали подозреваемого в двойном убийстве

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В ночное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Автозаводском районе Тольятти, получил информацию о двойном убийстве. Стражи правопорядка незамедлительно выехали на место происшествия.

По прибытии патрульные задержали предполагаемого злоумышленника – местного жителя 1986 года рождения, а также предприняли меры к обеспечению сохранности на месте преступления следов и вещественных доказательств.

По версии следствия, в ночь с пятницы на субботу в процессе распития алкогольных напитков между обвиняемым и двумя его знакомыми возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес им несколько ударов ножом. Оба потерпевших от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия до приезда работников «скорой помощи».

Следственным управлением СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство».