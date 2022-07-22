В Сызрани задержанный росгвардецами мужчина подозревается в краже рюкзака

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В Сызрани незадолго до полуночи экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, двигаясь по маршруту патрулирования, обратил внимание на странное поведение мужчины. Находившийся на автобусной остановке гражданин при виде патрульного автомобиля развернулся и резко отошел в неосвещенное место.

Стражи правопорядка решили узнать причины такого поступка мужчины. Патрульные выяснили, что у местного жителя 2003 года рождения при себе находится рюкзак, который ему не принадлежит – молодой человек не смог внятно ответить, что находится внутри. В ходе дальнейшего разбирательства росгвардейцы пришли к выводу, что житель Сызрани может иметь отношение к краже, совершенной незадолго до этого – житель Саратовской области обратился за помощью в полицию и рассказал, что у него украли рюкзак.

Потерпевший оценил нанесенный ему ущерб более чем в 14 тысяч рублей. Сотрудники Росгвардии передали предполагаемого злоумышленника своим коллегам из полиции. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».