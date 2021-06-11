Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре изменят 2 трамвайных и 4 троллейбусных маршрута
В Самаре изменят 2 трамвайных и 4 троллейбусных маршрута
В День России самарцы смогут получить ленты триколора
В День России самарцы смогут получить ленты триколора
Ночь открытых дверей 18 июня проведет СамГУПС
Ночь открытых дверей 18 июня проведет СамГУПС
Жительница Жигулевска в супермаркете лишилась гаджета
Жительница Жигулевска в супермаркете лишилась гаджета
Минтранс попросили объяснить штрафы за среднюю скорость
Минтранс попросили объяснить штрафы за среднюю скорость
Будущее Большеглушицкого района: Дмитрий Азаров провел большое совещание
Будущее Большеглушицкого района: Дмитрий Азаров провел большое совещание
Кинельские приставы помогли взыскать ущерб с преступника
Кинельские приставы помогли взыскать ущерб с преступника
В Сызрани инженер одного из нефтеперерабатывающих заводов перевел 109 тысяч рублей мошеннику
В Сызрани инженер одного из нефтеперерабатывающих заводов перевел 109 тысяч рублей мошеннику
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.2
0.12
EUR 87.81
0
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Ночь открытых дверей 18 июня проведет СамГУПС
Самарский музей инженерных войск на паромах посетили 12 тысяч человек
Самарцев приглашают на концертную программу «Россия – одна для всех!»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызрани инженер одного из нефтеперерабатывающих заводов перевел 109 тысяч рублей мошеннику

11 июня 2021 09:37
194
В Сызрани инженер одного из нефтеперерабатывающих заводов перевел 109 тысяч рублей мошеннику

Остерегайтесь мошенников, предлагающих доставить товары с торговых онлайн площадок!

Так, неизвестный злоумышленник по телефону убедил 36-летнего жителя Сызрани внести полную предоплату за приобретение металлической арматуры через торговую онлайн площадку. Поверив обману в виде заниженной цены и быстрой доставки, инженер одного из нефтеперерабатывающих заводов перевел 109 тысяч рублей мошеннику, который после получения денег перестал выходить на связь. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: интернет-мошенники мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Пенсионерка из Тольятти хотела получить дивиденды МММ и лишилась 200 тысяч
10 июня 2021, 09:22
Пенсионерка из Тольятти хотела получить дивиденды МММ и лишилась 200 тысяч
Будьте бдительны! Не доверяйте незнакомцам, которые сообщают вам о выигрышах. Криминал
289
Тольяттинка из-за мошенника лишилась 160 тысяч рублей
09 июня 2021, 12:18
Тольяттинка из-за мошенника лишилась 160 тысяч рублей
Не верьте мошенникам, которые предлагают подзаработать в сети Интернет! Криминал
343
Тольяттинец купил авиабилеты у интернет-мошенника
21 мая 2021, 09:24
Тольяттинец купил авиабилеты у интернет-мошенника
Прежде, чем вводить личные данные или переводить денежные средства по указанным на сайтах счетам, проверьте, не мошеннический ли интернет-ресурс перед вами. Криминал
505
В центре внимания
Будущее Большеглушицкого района: Дмитрий Азаров провел большое совещание
11 июня 2021  09:58
Будущее Большеглушицкого района: Дмитрий Азаров провел большое совещание
78
24-часовой марафон охватит все 8 федеральных округов и соберет воедино более 80 регионов страны.
10 июня 2021  16:51
12 июня стартует 24-часовой телемарафон, посвященный Дню России, «Широка страна моя родная!»
383
Сейчас в лагере оздоравливается 130 детей в возрасте с 10 до 17 лет.
10 июня 2021  15:17
Дмитрий Азаров побывал в лагере «Юность» и проверил  организацию детского отдыха
680
Самара - лидер в голосовании по выбору объектов благоустройства общественных пространств
10 июня 2021  11:59
Самара - лидер в голосовании по выбору объектов благоустройства общественных пространств
417
В Самарской области отметят День России: ПРОГРАММА
10 июня 2021  10:53
В Самарской области отметят День России: ПРОГРАММА
527
Весь список