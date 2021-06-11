В Сызрани инженер одного из нефтеперерабатывающих заводов перевел 109 тысяч рублей мошеннику

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Остерегайтесь мошенников, предлагающих доставить товары с торговых онлайн площадок!



Так, неизвестный злоумышленник по телефону убедил 36-летнего жителя Сызрани внести полную предоплату за приобретение металлической арматуры через торговую онлайн площадку. Поверив обману в виде заниженной цены и быстрой доставки, инженер одного из нефтеперерабатывающих заводов перевел 109 тысяч рублей мошеннику, который после получения денег перестал выходить на связь. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.