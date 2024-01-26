Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарскую область вернется метель
В Самарскую область вернется метель
Самарской области подвели итоги оперативно-служебной деятельности ОВД за 2023 год
В Самарской области подвели итоги оперативно-служебной деятельности ОВД за 2023 год
В Самаре вор обокрал машину, но похищенное у него тоже украли
В Самаре вор обокрал машину, но похищенное у него тоже украли
В Самарской области мошенники обманули начальника организации на 1,6 млн
В Самарской области мошенники обманули начальника организации на 1,6 млн
Тольяттиазот провел интеллектуальные соревнования среди школьников Тольятти
Тольяттиазот провел интеллектуальные соревнования среди школьников Тольятти
Россияне смогут устанавливать самозапрет на кредиты через банки и МФО
Россияне смогут устанавливать самозапрет на кредиты через банки и МФО
Студенты разработали приложение для дистанционной оплаты проезда в общественном транспорте
Студенты разработали приложение для дистанционной оплаты проезда в общественном транспорте
В Самарской области состоялись соревнования по спортивному туризму на пешеходной дистанции
В Самарской области состоялись соревнования по спортивному туризму на пешеходной дистанции
Наверх
Самара  -11 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.66
0.38
EUR 96.64
0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Читатели Самарской областной библиотеки услышат эхо Ленинграда 1941–1944 годов
В Самарской области завершились соревнования по каратэ
В Самаре отметил 30-летний юбилей ансамбля «Волжские казаки»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области мошенники обманули начальника организации на 1,6 млн

26 января 2024 11:28
66
В Самарской области мошенники обманули начальника организации на 1,6 млн

Остерегайтесь мошенников, которые предлагают заработок путем инвестиций.


В Сергиевском районе жертвой афериста стала начальник одной из организаций – женщина 1974г.р. Потерпевшей в мессенджере неизвестный предложил постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций, путем инвестиций в выгодные проекты на одной из известных интернет-платформ. Поддавшись на заманчивое предложение получать большие дивиденды, женщина перевела аферисту порядка 1 600 000 рублей. Преступник, получив деньги, перестал выходить на связь. Потерпевшая, поняв, что стала жертвой обмана, обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарчанка, спасая деньги, отдала мошеннику 4,7 млн рублей
25 января 2024, 11:28
Самарчанка, спасая деньги, отдала мошеннику 4,7 млн рублей
Ей соообщили, что недавно из финансового учреждения была уволена группа сотрудников, которые могут воспользоваться имеющимися у них персональными данными... Криминал
323
Самарец отдал мошеннику 5 млн рублей
24 января 2024, 11:09
Самарец отдал мошеннику 5 млн рублей
Злоумышленник обратился к мужчине под предлогом предотвращения незаконного оформления кредита. Криминал
401
Самарчанка отдала мошеннику 1 млн рублей
23 января 2024, 11:25
Самарчанка отдала мошеннику 1 млн рублей
Злоумышленник призвал доверить ему деньги для их сбережения. Криминал
493
В центре внимания
В Самаре в почтовое обращение вышла марка, посвящённая почтовым ящикам
25 января 2024  12:20
В Самаре в почтовое обращение вышла марка, посвящённая почтовым ящикам
477
Определен ТОП-20 территорий для участия в голосовании за благоустройство в следующем году в Самаре
25 января 2024  11:39
Определен ТОП-20 территорий для участия в голосовании за благоустройство в следующем году в Самаре
902
Дмитрий Азаров поздравил студентов Самарской области с праздником
25 января 2024  10:59
Дмитрий Азаров поздравил студентов Самарской области с праздником
350
На проблемные маршруты в Самаре дополнительно направят 30 автобусов
24 января 2024  11:43
На проблемные маршруты в Самаре дополнительно направят 30 автобусов
749
Самарская область заняла 9 место в национальном туристическом рейтинге
24 января 2024  11:35
Самарская область заняла 9 место в национальном туристическом рейтинге
460
Весь список