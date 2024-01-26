В Самарской области мошенники обманули начальника организации на 1,6 млн

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Остерегайтесь мошенников, которые предлагают заработок путем инвестиций.



В Сергиевском районе жертвой афериста стала начальник одной из организаций – женщина 1974г.р. Потерпевшей в мессенджере неизвестный предложил постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций, путем инвестиций в выгодные проекты на одной из известных интернет-платформ. Поддавшись на заманчивое предложение получать большие дивиденды, женщина перевела аферисту порядка 1 600 000 рублей. Преступник, получив деньги, перестал выходить на связь. Потерпевшая, поняв, что стала жертвой обмана, обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.