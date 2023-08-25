В Самарской области мошенника развели подельники на 4 млн рублей

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В Самарской области в суд направлено уголовное дело о попытке хищения жителями Воронежа крупной суммы денег у местного жителя, подозреваемого в мошенничестве

Представившись правоохранителями, мужчины предложили жителю Самары за 4 млн рублей избежать уголовной ответственности.

В мае текущего года в Главное управление МВД России по Самарской области поступила оперативная информация о том, что 34-летнему жителю Самары, подозреваемому полицейскими в совершении имущественного преступления, неизвестные лица, представившись правоохранителями, предлагают избежать уголовной ответственности за денежное вознаграждение.

Полицейские установили, что к мужчине в одном из мессенджеров обратился анонимный пользователь и путем обмана, убеждая в реальной возможности лишения свободы на длительный срок, предложил за денежное вознаграждение избежать уголовной ответственности. Свои услуги «доброжелатель» оценил в 4 млн. рублей, которые житель Самары должен был передать его сообщникам. Мужчина понял, что в отношении него совершается мошенничество, и обратился за помощью в правоохранительные органы.

В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых. Один из них оказался знакомым заявителя. Ранее судимых жителей Воронежа 1995 и 1989 годов рождения сотрудники уголовного розыска задержали на территории Пестравского района в ходе ОРМ «Оперативный эксперимент», когда они приехали на встречу за денежными средствами.

Следователем установлено, что противоправными действиями злоумышленников потерпевшему мог быть причинен ущерб на сумму 4 млн. рублей. На период предварительного расследования фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственным отделом ОМВД России по Пестравскому району фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В отношении неустановленного лица уголовное дело выделено в отдельное производство.