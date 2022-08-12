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В Самаре задержан серийный грабитель, который нападал на пожилых женщин

12 августа 2022 12:10
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В Самаре задержан серийный грабитель, который нападал на пожилых женщин

Два с половиной года житель Тольятти «отсидел» за грабеж, освободился, а через полгода вновь ограбил пожилую женщину.

В Отдел полиции № 2 Управления МВД России по г. Самаре обратилась местная жительница 1947 года рождения. Она рассказала, что около 11 часов утра, возле дома на ул. Демократической, неизвестный сорвал с ее шеи золотую цепочку с кулоном и скрылся.

Сотрудники следственно-оперативной группы, прибывшие по указанному адресу, подробно опросили потерпевшую. Полицейские провели осмотр прилегающей к месту преступления территории, изучили возможные пути отхода нападавшего, опросили жильцов дома. Участковые полиции проверили ломбарды и другие места возможного сбыта похищенного. Оперативники отработали граждан, ранее судимых за аналогичное преступление, изъяли и просмотрели материал с камеры видеонаблюдения, установленной в домофоне. На записи видно, как мужчина в темной одежде и в солнцезащитных очках с телефоном в руке стоит около подъезда.  Дождавшись, когда пожилая женщина повернулась к нему спиной он подбежал к ней, сорвал цепочку и скрылся.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники сделали скриншот с видеозаписи, сравнили изображение подозреваемого в совершении грабежа с фотографиями всех ранее судимых за аналогичные преступления, которых оказалось около ста человек и установили одного похожего на скриншот. Им оказался житель Тольятти 1992г.р., который, в феврале 2022г. освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за грабеж путем рывка цепочки у пожилой женщины.

Сотрудники УУР ГУ МВД России по Самарской области совместно коллегами из Управления МВД России по г. Самаре и территориального отдела полиции установили местонахождение подозреваемого. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

Он рассказал, что похищенную цепочку выронил, когда убегал с места происшествия, а для совершения противоправных деяний специально приезжал из г. Тольятти в областной центр, где, как он предполагал, его не смогут опознать.

Отделом дознания ОП№2 Управления МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж». Подозреваемый заключен под стражу.

У сотрудников самарской полиции есть основания полагать, что задержанный причастен к совершению серии аналогичных преступлений.

 

Теги: Уголовное дело

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