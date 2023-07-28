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В Самаре шиномонтажника-наркомана задержали на улице с мефедроном

28 июля 2023 11:49
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В Самаре шиномонтажника-наркомана задержали на улице с мефедроном

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Железнодорожного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники отдела полиции по Железнодорожному району Управления МВД России по г. Самаре получили информацию, что возле дома на 2-м Карьерном переулке находится гражданин, у которого могут быть при себе наркотики. Выехав по указанному адресу, оперативники задержали мужчину, который на вопрос полицейских о наличии при нем запрещенных веществ, в присутствии понятых, добровольно выдал из кармана джинс сверток, содержащий порошкообразное вещество. Полицейские направили изъятое на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта, вещество является наркотическим средством мефедрон, массой около 3 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

В ходе следствия установлено, что задержанный ранее судим за причастность к незаконному обороту наркотиков и совершение кражи, работает в шиномонтажной организации, запрещенное вещество приобрёл для личного употребления в тот же день через сеть Интернет.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

Теги: Стоп Наркотик

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