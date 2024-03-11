В Самаре психолог попалась на уловки мошенников

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45-летней жительнице Самары, работающей практикующим психологом в одном из реабилитационных центров, позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ему известно о мошеннических действиях с банковским счетом самарчанки.

Незнакомец предложил женщине защитить денежные средства от мошенников, установив на сотовый телефон приложение удаленного доступа. Поверив, местная жительница перешла по ссылке, которую прислал собеседник и установила на телефон приложение. После этого с ее счета списалось почти 1,5 миллиона рублей. Пострадавшая обратилась в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело.