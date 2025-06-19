В поселке Стройкерамика задержали мужчину с карфетанилом

82

Мужчина пояснил полицейским, что приобрел наркотик через сеть Интернет для собственного употребления, без цели сбыта.

В мае текущего года, во время несения службы в п.г.т. Стройкерамика, сотрудники Госавтоинспекции Отдела МВД России по Волжскому району остановили для проверки документов автомобиль Chery Tiggo.

Во время проведения административной процедуры полицейские обратили внимание на поведение водителя 1988 года рождения, который заметно нервничал и просил ускорить проверку под разными предлогами. Госавтоинспекторы проверили у него документы, удостоверяющие личность, и приняли решение досмотреть мужчину и транспортное средство.

В присутствии понятых в кармане брюк досматриваемого полицейские обнаружили и изъяли бумажный сверток с порошкообразным веществом.

Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По результатам проведенной экспертизы установлено, что изъятое в своем составе содержит наркотическое средство – карфентанил в крупном размере.

Во время опроса мужчина пояснил, что приобрел наркотик через сеть Интернет для собственного употребления, без цели сбыта. В настоящее время данная информация проверяется сотрудниками органов внутренних дел.

Возбуждено уголовное дело.