В областном главке МВД подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Притон 2021»

236

Сотрудники самарской полиции проводят работу, направленную на выявление притонов и мест сбыта наркотиков, а также на задержание лиц, подозреваемых в распространении наркотических средств.

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Притон 2021» сотрудниками полиции собрано 27 материалов проверок по сообщениям о содержании притонов, выявлено 410 фактов нарушения административного законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков. Изъято около шести килограммов наркотических средств. По фактам организации притонов и их содержания к уголовной ответственности привлечены 29 человек.

Так, оперативникам поступила информация о том, что в квартире жилого дома на проспекте Кирова в областной столице у 42-летнего местного жителя систематически собираются наркозависимые люди. Сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из территориального отдела по контролю за оборотом наркотиков провели оперативные мероприятия, в ходе которых задокументированы факты изготовления и потребления наркотических средств. Медицинским освидетельствованием у находящихся в квартире лиц установлен факт наркотического опьянения. Также обнаружены предметы со следами потребления наркотического средства. Изъятые предметы направлены на экспертизу в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Исследованием установлено, что на них присутствуют следы вещества – диадетилморфина.

В отношении владельца квартиры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 232 УК РФ.

Факт покушения на незаконный сбыт наркотических средств задокументировали оперативники во время осмотра участка местности около дома на улице Стара-Загора в Советском районе Самары. Полицейские обнаружили «тайник-закладку» с героином, массой более 860 грамм. Подозреваемые – двое жителей ближнего зарубежья – мужчина 1999 года рождения и 21-летняя девушка намеривалась сбыть наркотическое средство через закладки, однако довести преступный умысел до конца не смогли, так как их задержали сотрудники полиции.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех ставших известных вам фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить в ближайший отдел полиции или телефону 112.