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В Самаре у не пристегнутого пассажира такси полицейские нашли наркотик

19 апреля 2024 10:32
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В Самаре у не пристегнутого пассажира такси полицейские нашли наркотик

В ночное время во время несения службы на ул. Чекистов областного центра  сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов автомобиль Hyundai Elantra, под управлением жителя Самары 1997 года рождения.

Во время проведения административной процедуры полицейские обратили внимание на пассажира, который не был пристегнут ремнем безопасности, а также заметно нервничал и неохотно отвечал на вопросы.

Сотрудниками Госавтоинспекции за нарушение требований п. 5.1 ПДД РФ в отношении жителя Самары 1978 года рождения собран административный материал, должностными лицами ОВД ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.

Кроме того, во время личного досмотра в присутствии понятых у него изъят сверток с кристаллизованным веществом белого цвета. Задержанный передан сотрудникам территориального ОВД.

Изъятое оперуполномоченные направили в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Исследование показало, что оно является наркотическим средством синтетического происхождения в значительном размере.

В ходе опроса ранее судимый мужчина пояснил, что данный сверток нашел на улице, зная, что это наркотики, забрал для собственного употребления.

Отделом дознания ОП по Кировскому району Управления МВД России по г. Самара в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, наркотических средств). Полицейские продолжают мероприятия по выявлению каналов поступления наркотиков на территорию области и лиц, причастных к сбыту запрещенных веществ.

Теги: Стоп Наркотик

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