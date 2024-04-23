Сразу два вида наркотиков изъято у задержанного росгвардейцами в Тольятти

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Подозреваемого в незаконном хранении наркотиков задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Комсомольском районе Тольятти.

Около половины первого ночи возле одного из домов на улице Громова стражи правопорядка обратили внимание на молодого человека, который повел себя неадекватно, увидев их служебный автомобиль: он ускорил шаг, начал отворачиваться и закрывать лицо рукой. Росгвардейцы решили выяснить причину такого поведения и остановили юношу.

В ходе дальнейшего общения с жителем Ставропольского района 2005 года рождения патрульные заметили, что он явно сильно чем-то взволнован. В результате на вопрос о том, имеются ли у него какие-то запрещенные к свободному обороту вещества и предметы, молодой человек ответил утвердительно.

Сотрудники Росгвардии вызывали на место происшествия своих коллег из полиции и передали им задержанного. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у него изъято почти 3 грамма наркотика синтетического происхождения и около 16 граммов марихуаны. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело.