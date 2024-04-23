Сразу два вида наркотиков изъято у задержанного росгвардейцами в Тольятти

Я нашел ошибку
Главные новости:
Врачам передали 57 новых неотложек.
В Самаре медучреждения получили новые машины неотложной помощи
С сохранением ночью 24 апреля.
В ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается гроза, шквалистый ветер, ливень, град
Для этого достаточно воспользоваться онлайн-сервисами.
У клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» осталось два дня для передачи данных счетчиков
Речь идет о территориях в Октябрьском и Ленинском районах.
Двум самарским скверам и бульвару присвоили названия
Новый аппарат используется для проведения цистоскопии — исследования внутренней поверхности мочевого пузыря.
Жители Похвистневского района проходят диагностику на новом эндоскопическом оборудовании
Команда Самарской области не вошла в число финалистов, но показала высокие результаты в беговой эстафете - 3-е время среди 38 команд - и 2-й результат в челночном беге.
В Сочи завершились IV Игры ГТО
В дисциплине "скайраннинг - вертикальный километр" победителем стал Сергей Лаптев.
На Кубке России по альпинизму спортсмены Самарской области завоевали три медали
Сейчас в фермерском хозяйстве производят 15 сортов сыра, но в перспективе ассортимент продукции планируют увеличить в три раза.
Нацпроект помогает фермерам из Безенчукского района увеличить производство собственной продукции
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.25
-0.19
EUR 99.36
-0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В тольяттинском театре «Дилижанс» - премьера спектакля «Муму» по И.С.Тургеневу
Сотрудники Самарского Росреестра побывали на военно-патриотической постановке «А зори здесь тихие...»
Пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова приглашает самарцев
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Сразу два вида наркотиков изъято у задержанного росгвардейцами в Тольятти

23 апреля 2024 10:29
143
Сразу два вида наркотиков изъято у задержанного росгвардейцами в Тольятти

Подозреваемого в незаконном хранении наркотиков задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Комсомольском районе Тольятти.

Около половины первого ночи возле одного из домов на улице Громова стражи правопорядка обратили внимание на молодого человека, который повел себя неадекватно, увидев их служебный автомобиль: он ускорил шаг, начал отворачиваться и закрывать лицо рукой. Росгвардейцы решили выяснить причину такого поведения и остановили юношу.

В ходе дальнейшего общения с жителем Ставропольского района 2005 года рождения патрульные заметили, что он явно сильно чем-то взволнован. В результате на вопрос о том, имеются ли у него какие-то запрещенные к свободному обороту вещества и предметы, молодой человек ответил утвердительно.

Сотрудники Росгвардии вызывали на место происшествия своих коллег из полиции и передали им задержанного. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у него изъято почти 3 грамма наркотика синтетического происхождения и около 16 граммов марихуаны. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело.

Теги: Росгвардия Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Росгвардейцы предотвратили попытку сбыть наркотики в Самаре
15 декабря 2023, 09:31
Росгвардейцы предотвратили попытку сбыть наркотики в Самаре
Около четырех часов утра возле одного из домов на улице Мориса Тореза стражи правопорядка заметили мужчину, который вел себя подозрительно. Криминал
2326
Житель Кинеля выбросил наркотик прямо на остановке
12 декабря 2023, 10:30
Житель Кинеля выбросил наркотик прямо на остановке
Росгвардейцы задержали подозреваемого в хранении «соли». Криминал
2290
19 декабря 2022, 10:15
Росгвардейцы задержали в Самаре жителя Новосибирска с наркотиками
Росгвардейцы обратили внимание на то, что при проверке документов молодой человек заметно нервничал. Криминал
1895
В центре внимания
Экс-директора национального парка «Самарская лука» полностью оправдали
22 апреля 2024  13:59
Экс-директора национального парка «Самарская лука» полностью оправдали
335
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
21 апреля 2024  12:06
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
584
На Станкозаводе в Самаре сегодня пройдет первый большой уличный дизайн-маркет
21 апреля 2024  11:47
На Станкозаводе в Самаре сегодня пройдет первый большой уличный дизайн-маркет
650
В Самарской области 20 апреля вступил в силу запрет на ловлю рыбы
21 апреля 2024  10:57
В Самарской области 20 апреля вступил в силу запрет на ловлю рыбы
747
Власти Тольятти попросили дачников отложить поездки в Федоровку и Копылово
20 апреля 2024  14:44
Власти Тольятти попросили дачников отложить поездки в Федоровку и Копылово
650
Весь список