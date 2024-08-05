Росгвардейцы задержали жителя Тольятти, когда он забирал наркотик из тайника

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Находившийся в вечернее время на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил от дежурного информацию о необходимости прибыть во двор дома, расположенного на улице Самарской в Центральном районе Тольятти. Местные жители сообщили о подозрительно ведущем себя человеке. Стражи правопорядка незамедлительно направились по указанному адресу.



Во дворе росгвардейцы увидели мужчину, который что-то тщательно искал на земле рядом со световой опорой. При этом, увидев служебный автомобиль Росгвардии, он попытался скрыться, но был задержан. В ходе разговора с тольяттинцем 1988 года рождения сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на то, что он заметно нервничает. Кроме того, во время общения с патрульными мужчина что-то бросил на землю.



Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия своих коллег из полиции. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у задержанного обнаружен сверток, в котором находилось почти полграмма наркотика синтетического происхождения. По версии оперативников, запрещенное вещество хранилось для личных целей. В отношении жителя Тольятти сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело.