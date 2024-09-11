Самарские росгвардейцы задержали мужчину с синтетическим наркотиком

141

В ночное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии патрулировал территорию Красноглинского района областной столицы. Стражи правопорядка обратили внимание на мужчину, который находился рядом с припаркованным в лесопосадке автомобилем. Увидев машину Росгвардии, молодой человек засуетился, поспешно сел в автомобиль и попытался скрыться, чем и привлек внимание росгвардейцев. Патрульные решили остановить его, для того чтобы выяснить причины такого поведения и установить его личность по информационным базам данных.

При разговоре с сотрудниками вневедомственной охраны мужчина заметно нервничал и волновался. Во время дальнейшего общения он признался, что хранит при себе запрещенные вещества.

Росгвардейцы вызвали на место происшествия своих коллег из полиции. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у задержанного 1991 года рождения был изъят сверток из изоленты черного цвета. Позже эксперты установили, что внутри находится наркотик синтетического происхождения массой почти 2 грамма.

Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение наркотических средств».