Росгвардейцы предотвратили попытку сбыть наркотики в Самаре

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Подозреваемого в причастности к обороту наркотиков задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Железнодорожном районе Самары. Около четырех часов утра возле одного из домов на улице Мориса Тореза стражи правопорядка заметили мужчину, который вел себя подозрительно: увидев их служебный автомобиль, он попытался укрыться за припаркованными машинами. Патрульные решили выяснить причину такого поведения.

В ходе общения с самарцем росгвардейцы обратили внимание на то, что он сильно нервничает и невпопад отвечает на их вопросы. В итоге молодой человек 2000 года рождения признался, что у него при себе находятся запрещенные вещества.

Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали ей задержанного для дальнейшего разбирательства.

Полицейские изъяли у него два свертка с наркотическими веществами синтетического происхождения общей массой более 93 граммов, что является крупным размером. По предварительной версии оперативников, наркотики предназначались для дальнейшего сбыта. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело.