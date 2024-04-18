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В Самаре безработный решил подработать с помощью наркотиков

18 апреля 2024 10:15
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В Самаре безработный решил подработать с помощью наркотиков

Мужчине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Сотрудникам отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции по Советскому району Управления МВД России по г. Самаре поступила информация о том, что местный житель причастен к незаконному обороту наркотических средств.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали мужчину на одной из улиц города. При личном досмотре в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли у мужчины пакетики с порошкообразным веществом белого цвета. Подобные пакетики так же изъяты при проверке мест тайников-закладок, которые указал задержанный. В экспертно - криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области исследованием установлено, что содержимым всех пакетиков является наркотическое средство синтетического происхождения.

В ходе опроса безработный ранее не судимый задержанный пояснил, что решив найти себе подработку, из сети Интернет узнал о работе курьером и связался с оператором. Работодатель пообещал кандидату высокий заработок и уточнил, что его обязанность – забирать в тайниках закладки, расфасовывать на мелкие дозы, прятать и фиксировать их месторасположение с помощью фотосъёмки. Молодой человек подтвердил следователям, что знал о незаконности данного способа заработка, однако согласился на предложенные условия. Он успел «поработать» только несколько дней и был задержан.

Следственным отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района СУ Управления МВД России по г. Самаре местному жителю предъявлено обвинение, в совершении шести преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п.а,б ч.3 ст.228.1 УК РФ и одного - ч.3 ст.30 п.г ч.4 ст. 228.1 УК РФ. Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении фигуранта передано в Советский районный суд г. Самары для принятия решения по существу дела.

Судья признал собранные следствием доказательства убедительными и назначил мужчине наказание шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, сотовый телефон, с использованием которого мужчина совершал преступления, суд постановил подвергнуть конфискации и обратить в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

Теги: Стоп Наркотик

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