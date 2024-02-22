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В Кошкинском районе задержан участник мошеннической схемы

22 февраля 2024 11:01
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В Кошкинском районе задержан участник мошеннической схемы

14 февраля текущего года в дежурную часть отдела полиции по Кошкинскому району за помощью обратилась 88-летняя местная жительница.
Сотрудники полиции выяснили, что пенсионерка находилась дома, когда ей на стационарный телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее внучка стала виновником дорожно-транспортного происшествия. Для того, чтобы помочь родственнице избежать уголовного наказания, как убеждал женщину незнакомец, необходимо передать доверенному лицу денежные средства. Женщина растерялась и положила трубку, но ей повторно стали поступать звонки на стационарный и сотовый телефон. Собеседники общались с пенсионеркой непрерывно, не давая связаться с родственниками и проверить информацию, пока к ней не приехал молодой человек.
Пенсионерка, следуя инструкциям, передала курьеру почти 240 тысяч рублей.  Когда сообщники перестали звонить, женщина связалась с внучкой и поняла, что стала жертвой мошенников.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий появилась информация, что к хищению денежных средств может быть причастен 20-летний житель областного центра. Полицейские задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный пояснил, что действовал по инструкции анонимного «куратора», с которым познакомился в социальной сети. Денежные средства пенсионерки он перевел на указанные работодателем расчетные счета.

  Расследование уголовного дела завершено и вместе с обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги: Мошенники

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