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Трое жителей Сызранского района за день отдали мошенникам 4 млн рублей

14 ноября 2023 10:29
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Трое жителей Сызранского района за день отдали мошенникам 4 млн рублей

Несмотря на то, что сотрудники полиции постоянно призывают всех быть бдительными граждане продолжают попадаться на уловки мошенников. Только за один день жертвами аферистов стали трое жителей Сызранского района, которые передали мошенникам в общей сумме более 4 000 000 рублей.

Так, в полицию обратились жители Сызрани 1951, 1989 г.р, которые под предлогом сохранности наличных денег перевели на «безопасный» счет, указанный мошенником, около 4 000 000 рублей. В Шигонах монтеру железнодорожных путей 1993г.р., в одном из мессенджеров писал неизвестный и представившись сотрудником службы безопасности банка сообщал мужчине, что ему поступили секретные данные: на его имя мошенники пытаются оформить кредит, и для того, чтобы их разоблачить и предотвратить потерю сбережений, нужно срочно все деньги со счетов перечислить на безопасный счет. Поверив, житель региона, последовал инструкции и перевел 400 000 рублей на указанный счет злоумышленника.  После этого собеседник перестал выходить на связь, а обманутый мужчина обратился за помощью в полицию. Во всех трех случаях возбуждены уголовные дела. проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.

Теги: Мошенники

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