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Трое тольяттинцев вместо мальчишника стали жертвой мошенников

22 марта 2022 13:51
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Трое тольяттинцев вместо мальчишника стали жертвой мошенников

Так, несколько дней назад, в Тольятти три молодых человека 2002 г.р. перед свадьбой одного из них организовали мероприятие, на которое решили, с помощью сети Интернет, пригласить интересную собеседницу. На одном из сайтов ими была найдена девушка, соответствующая требованиям.

При звонке на опубликованный под фото номер телефона, будущая собеседница попросила молодых людей перечислить ей на необходимые расходы 6 тысяч рублей. Мужчины выполнили требование. После этого телефон девушки оказался отключен

Молодые люди, по телефону обнаруженному на сайте, высказали претензии администратору интернет-площадки, получили извинения за срыв мероприятия и ссылку, нажав на которую, по словам админа, они получат свои деньги и компенсацию. Прежде чем заметить, что с банковского счета жениха списываются деньги, молодые люди несколько раз перешли по присланной ссылке. «Потеряв» 62 тысячи рублей, мужчины поняли, что их обманули и обратились за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.

Полиция напоминает: при использовании интернет-сервисов для поиска или предложения товаров и услуг используйте для общения с потенциальными продавцами и покупателями только официальные приложения!

Ни в коем случае не переходите по ссылкам, которые присылают вам незнакомые люди!

Теги: Мошенники

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