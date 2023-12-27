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Тольяттинский программист "повелся" на байку об неоплаченном кредите и потерял более 3,7 млн

27 декабря 2023 11:41
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Тольяттинский программист "повелся" на байку об неоплаченном кредите и потерял более 3,7 млн

На телефон жителя Тольятти 2000 года рождения позвонил неизвестный, и представившись сотрудником финансовой организации, проинформировал молодого человека, работающего инженер-программистом о том, что у него есть кредитная задолженность.  Мужчина заверил банковского служащего, что не понимает о чем речь. Неизвестный сообщил, что не так давно мужчина оформлял в кредит дорогостоящий гаджет и не внес последний платеж и в настоящее время возникла задолженность в размере 6 000 рублей, которую необходимо в срочном порядке погасить. Тольяттинец подтвердил, что действительно брал на себя долговые обязательства, но выплатил всю сумму с помощью полного досрочного погашения.

Неизвестный предложил лично помочь проверить информацию в личном кабинете и направил молодому человеку ссылку для перехода в онлайн-форму кредитного договора, чтобы подтвердить наличие долга. Не желая испортить свою кредитную историю, молодой человек перешел по указанному в сообщении адресу и ввел личные данные, но доступ к банковскому договору так и не получил. Обратившись к «менеджеру» в чате, он понял, что заблокирован. Проверив мобильное приложение на своем смартфоне, мужчина обнаружил списание с его счета более 3,7 млн рублей и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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