Тольяттинка из-за мошенника лишилась 160 тысяч рублей

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Не верьте мошенникам, которые предлагают подзаработать в сети Интернет!

Так, к 42-летней жительнице Тольятти, работающей на одном из предприятий города, позвонил неизвестный и предложил «заработать» в сети Интернет на ставках. Мошенник пообещал увеличить капитал женщины и для этого она должна была перейти на сайт одной из компаний и сделать ставку.

Следуя указаниям афериста, женщина перевела 160 тысяч рублей на предложенный счет. Совсем скоро тольяттинка поняла, что стала жертвой мошенников.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. ГУ МВД по Самарской области в очередной раз напоминает, что не стоит доверять предложениям от незнакомцев в Интернете. Прежде чем заключать сделки онлайн следует внимательно изучить историю компании, сроки её деятельности и отзывы других пользователей!