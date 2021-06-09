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Тольяттинка из-за мошенника лишилась 160 тысяч рублей

9 июня 2021 12:18
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Тольяттинка из-за мошенника лишилась 160 тысяч рублей

Не верьте мошенникам, которые предлагают подзаработать в сети Интернет!

Так, к 42-летней жительнице Тольятти, работающей на одном из предприятий города, позвонил неизвестный и предложил «заработать» в сети Интернет на ставках. Мошенник пообещал увеличить капитал женщины и для этого она должна была  перейти на сайт одной из компаний и сделать ставку. 
Следуя указаниям афериста, женщина перевела 160 тысяч рублей на предложенный счет. Совсем скоро тольяттинка поняла, что стала жертвой мошенников. 
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. ГУ МВД по Самарской области в очередной раз напоминает, что не стоит доверять предложениям от незнакомцев в Интернете. Прежде чем заключать сделки онлайн следует внимательно изучить историю компании, сроки её деятельности и отзывы других пользователей!

 

Теги: интернет-мошенники мошенник

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