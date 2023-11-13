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Тольяттинец хотел продлить договор по обслуживанию телефона и отдал мошенникам 500 тысяч

13 ноября 2023 11:39
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Тольяттинец хотел продлить договор по обслуживанию телефона и отдал мошенникам 500 тысяч

Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи.

В г. Тольятти мужчине 1986 г.р. позвонил неизвестный, и представился сотрудником сотовой компании. Он сообщил, что договор на телефонное обслуживание номера заканчивается и нужно его продлить, иначе клиент компании потеряет свой номер и все данные, которые хранятся на СИМ карте. Неизвестный сообщил мужчине, что договор можно перезаключить  по телефону. Когда потерпевший согласился, звонивший потребовал продиктовать код из сообщения, которое поступит на номер, якобы этот код заменяет подпись в договоре на оказание услуг сотовой связи. Мужчина выполнил все инструкции афериста. В результате приложение мобильного банка потерпевшего было переведено на телефонный номер мошенников, что позволило им завладеть деньгами в сумме более 500 000р. Потерпевший понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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