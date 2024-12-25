Тольяттинец, готовясь к новогодним праздникам, «подарил мошенникам более 10 тысяч рублей

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В середине декабря, решив заранее приобрести подарки для друзей к новогодним праздникам, 30-летний тольяттинец обратил внимание на несколько выгодных акций в сети Интернет. Списавшись с «продавцом» косметического онлайн-бутика и заказав более 10 флаконов элитной парфюмерии, он перевел незнакомцу по предложенной ссылке на оплату 10 000 рублей. Также в ходе диалога мужчине предложили выгодно приобрести и наушники известного бренда за приемлемую цену у партнера, реализовывающего мобильные гаджеты и аксессуары. Заинтересовавшемуся «приятной» стоимостью, мужчине вновь выслали ссылку, при переходе по которой, его сотовый телефон выдал несколько ошибок, а чуть позже с банковского счета произошло списание более 2000 рублей. Обеспокоенный тольяттинец, заблокировав банковскую карту, решил написать «продавцу» о случившемся и обнаружил, что находится в «черном списке». Осознав, что стал жертвой мошенников, он обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.