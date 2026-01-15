Самарец привлечен к уголовной ответственности за прикрепленное к заявлению порнографическое фото

Находясь дома, житель Самарской области, в отношении которого в Службе судебных приставов возбуждено несколько исполнительных производств, решил направить обращение в адрес сотрудников одного из отделений. К заявлению, направляемому посредством сети «Интернет», он прикрепил фотографию отдельной части своего тела.



За изготовление и распространение материалов порнографического характера мужчину привлекли к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы, условно. С испытательным сроком на 1 год.